دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلنت صفحة الملهى الليلي White Saudarabia على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، افتتاح فرعها، غدًا الخميس، على أن يكون أول ملهى ليلي في السعودية، من خلال استضافة مغني الراب الأمريكي الشهير «ني يو».

ذكرت إدارة الملهى أنه سيحتوي على حلبة رقص، بعد الحصول على التراخيص المطلوبة، مع التأكيد على التزام الملهى بعدم تقديم الخمور.

يُذكر أن شركة «وايت» التي تمتلك سلسلة ملاهي ليلية، حصلت على المركز السادس عشر في العالم، بعد تصويت عالمي أجرته دي جي ماج الشهيرة عالميًا لتكريم أفضل 100 نادي في العالم، إذ احتل المركز الأول في الشرق الأوسط، بسبب وجوده في دبي ولبنان.

وتباينت ردود أفعال أبناء المملكة السعودية حول إنشاء أول ملهى ليلي في السعودية، إذ تم تدشين هاشتاج #ديسكو_في_جدة.

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وقال حساب أحد المُغردين على «تويتر»: «أهم شئ أنه بار حلال، يعني بيشغلون قرآن ويوزعون موية زمزم على الحضور والرقص».

اهم شي انه بار حلال يعني بيشغلون قرآن ويوزعون موية زمزم على الحضور والرقص ان شاءالله بيكون على محاضرة للعريفي.قادمووووون يا اليابان pic.twitter.com/21wCN52OcZ#ديسكو_في_جده

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلان افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية.. والشركة: «به حلبة رقص ولا يقدم خمور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.