رويترز: الهجوم على ناقلتى نفط بخليج عمان تسبب فى أضرار بالجانب الأيمن لناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير لوكالة رويترز، إن أحد أفراد طاقم الناقلتين أصيب بإصابات طفيفية والهجوم تسبب فى أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضح أن الناقلة كوكوكا كاريدجس لا تزال فى منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق. مضيفا أن سفينة تنتشل قبطان وطاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس من قارب إنقاذ. Advertisements وقال بيان لكوكوكا كاريدجس، إنها كانت فى طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول. وأوضح البيان أن شحنة الميثانول فى الناقلة كوكوكا كاريدجس سليمة.

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