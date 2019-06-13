شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية بعد قصف غزة وإغلاق بحرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية سبعة مواطنين فلسطينيين وتم نقلهم إلى مراكز التحقيق، وذلك بعدما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية جنوب قطاع غزة فى منطقة "كرم أبو معمر" شرقى مدينة رفح دون الإبلاغ عن إصابات.
يأتى ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول".
من جهته فرض جيش الاحتلال اليوم حصارا بحريا على قطاع غزة حتى إشعار آخر، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه فى أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة فقد تقرر فرض حصار بحرى على القطاع.
واندلعت عشرات الحرائق منذ ساعات الصباح فى الأراضى الزراعية بمستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، وزعمت إسرائيل اليوم الخميس، أن طائرات إسرائيلية هاجمت هدفا لحماس فى قطاع غزة ردا على ضربة صاروخية فلسطينية.
وذكرت مصادر عبرية أن عشرات الدونمات الزراعية احترقت منذ الصباح، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنعها من الوصول إلى منازل المستوطنين.
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