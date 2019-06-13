الأسطول الخامس الأمريكى: لدينا علم بالهجوم على ناقلتى نفط بخليج عمان ونقدم المساعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأسطول الخامس الأمريكى، إنه على علم بأنباء الهجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان، موضحا أن القوات البحرية الأمريكية موجودة فى المنطقة وتقدم المساعدة. وأضاف الأسطول الخامس الأمريكى، أن القوات البحرية الأمريكية فى المنطقة تلقت نداءي استغاثة.

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