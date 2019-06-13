شكرا لقرائتكم خبر عن عائض القرنى لـ"الحوثى" فى اليمن: شلت أيديكم يا أذناب المجوس وإيران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الداعية الإسلامى، عائض القرنى، جماعة الحوثى فى اليمن، التى تبنت إطلاق صاروخ استهدف مطار أبها فى عسير، مساء أمس الأربعاء، وقالت إنه صاروخ مجنح من طراز "كروز".

ووجه الداعية الإسلامى، عائض القرنى، رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة الحوثى فى اليمن، وصفهم فيها بـ"أذناب المجوس"، وقال فى مقطع فيديو: شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وإيران، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم، سندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأى متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم.

وفى نفس السياق، قال عائض القرنى: من قلب الرياض العاصمة الحبيبة أقول لمدينتى الحبيبة الجميلة، أبها البهية: سلامات يا أبها سلامات يا وطنى النصر لنا والعزة والمجد بإذن الله والموت والعار والدمار للحوثيين أذناب طهران وإيران ومن ورائهم وإن شاء الله العاقبة للمتقين والنصر لنا.. عاشت السعودية العظمى فوق هام السحب".

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وتابع عائض القرنى، فى تغريدة أخرى: اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، واجعل الدائرة على أعداء الدين والوطن، ومن أرادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واكفنا شره، وندرء بك فى نحره.