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قرقاش يبحث تعزيز التعاون مع الأمينة العام لهيئة العمل الخارجى الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بـ"هيلغا شميد" الأمينة العام لهيئة العمل الخارجى الأوروبى.

وجرى خلال اللقاء، الذى عقد فى مكتب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى أبوظبى - بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبى فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

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وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال اللقاء، حسبما ذكرت "وام" موقف دولة الإمارات الثابت بدعم الاستقرار والسلام فى المنطقة والعمل مع الأصدقاء والشركاء نحو تحقيق هذه الأهداف، موضحا التوجه الذى تتبناه الدولة تجاه مجموعة من الملفات الإقليمية.

كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش على العلاقات الوثيقة التى تربط بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها وتنميتها فى شتى المجالات.

 

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