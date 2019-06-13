شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم،الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارات على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات. يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول. Advertisements وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.

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