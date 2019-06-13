أنباء عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بوقوع انفجارات بناقلتين للنفط في مياه بحر عُمان.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن وكالة "يونيوز" الإخبارية أنه تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان، مضيفة أنهما من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج.
وذكرت الوكالة أن مصادر محلية في سلطنة عُمان أعلنت، صباح الخميس، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان.
بدورها، قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تدعو إلى توخي "الحذر الشديد" بعد حادث غير محدد في بحر عمان.
يتبع//
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