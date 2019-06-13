طائرات حربية إسرائيلية تشن غارة جنوبي قطاع غزة

غزة / نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365-

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الخميس، غارة على منطقة زراعية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وجود إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، نقلا عن شهود عيان، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا يقع في منطقة زراعية، في مدينة رفح، دون أن تتضح ماهيته.

كما لم يتضح على الفور عمّا إذا كانت الغارة قد أسفرت عن وقوع إصابات.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارة حتى 11:55 تغ.

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وقبيل الغارة بنحو 3 ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، اعترض قذيفة أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ومساء الأربعاء، قرر الجيش، فرض حصار بحري شامل على القطاع يستمر "حتى إشعار آخر"، ردًا على ما قال إنه "استمرار إطلاق البالونات الحارقة"، بحسب بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وتتهم إسرائيل حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة بالوقوف وراء إطلاق البالونات الحارقة عبر الحدود.

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