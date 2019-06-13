في خمسة أشهر.. #أسعار_النفط تسجّل أدنى مستوياتها

صحيفة الخليج الالكترونية

سجّلت أسعار النفط هبوطًا بنسبة 4%، أمس الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها للتسوية في حوالي خمسة أشهر مع تضررها من زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات باهتة للطلب العالمي على النفط.

وبحسب وكالة «رويترز»؛ فقد أنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 2.32 دولار، أو 3.7%، لتبلغ عند التسوية 59.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق لخام القياس العالمي منذ الثامن والعشرين من يناير الماضي.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.13 دولار، أو 4.0%، إلى 50.72 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى للتسوية لخام القياس الأمريكي منذ الرابع عشر من يناير.

من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين.

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وارتفعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 481 ألف برميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء توقعاتها لنموّ الطلب العالمي على النفط في 2019، وهو ما وضع أيضًا ضغوطًا على عقود الخام.

وتتضرر سوق النفط أيضًا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.