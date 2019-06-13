بوتين: روسيا تشعر بالقلق إزاء قضايا الشرق الأوسط

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موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين: "بالطبع، نحن مهتمون أيضا بقضايا الشرق الأوسط، ولا نقلل بكل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كوريا الشمالية. نحن مهتمون بشكل خاص بالأحداث في أفغانستان".
© Sputnik . Alexey Danichev
ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في الشرق الأوسط، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
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