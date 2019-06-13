دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل أنت أحد مستخدمي أجهزة هواوي؟ هل علي التوقف عن استخدام هاتف آندرويد؟

هل أنت أحد مستخدمي أجهزة هواوي؟ هل علي التوقف عن استخدام هاتف آندرويد؟

سنقوم بالإجابة على أكثر الأسئلة شيوعاً حول تأثير توقف تطبيقاتك عن العمل أو عدم استلام التحديثات على هواتفك مثلHuawei Mate 20 PRO ؟

في خضم الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بدأ إدراج ترامب شركة هواوي على قائمة الشركات المحظور التعامل معها يسبب مشاكل جمّة لثاني أكبر مصنع هواتف ذكية في العالم.

أوقفت جوجل خدمات تقديم البرمجيات والدعم إلى هواوي كجزء من الإجراءات التي يفرضها ترامب لإضافة شركة هواوي ومؤسساتها التابعة إلى القائمة السوداء.

© alqiyady هل أنت أحد مستخدمي أجهزة هواوي؟ هل علي التوقف عن استخدام هاتف آندرويد؟

يتألف نظام آندرويد المستخدم على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من عدة طبقات من البرمجيات. وعموماً يتم ترتيب تلك الطبقات البرمجية من الأعلى إلى الأسفل بالشكل التالي:واجهة المستخدم، وهي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون ويسمى إيموشن يو آي (إي إم يو آي) بالنسبة لهواوي (Huawei) أو ماجيك يو آي بالنسبة إلى أونر(Honor). خدمات جوجل – جوجل بلاي وتطبيقات جوجل المختلفة (مثل Gmail وغيرها). نظام تشغيل آندرويد. برمجية النظام التي تتحكم بمختلف مكونات الهاتف.

وقد أجبرت جوجل على استبعاد هواوي من الجزء الخاص بخدمات جوجل في نظام آندرويد للأجهزة الجديدة (النقطة 2 أعلاه)، وقد يتضمن ذلك أيضاً الوصول المبكر إلى تحديثات البرمجيات.

إن واجهة إي إم يو آي الخاصة بهواوي هي نسخة معدلة من نظام آندرويد يتم استخدامها داخل وخارج الصين.

كلا.

فنظام تشغيل آندرويد الأساسي مفتوح المصدر (Open Source) ويسمى مشروع آندرويد مفتوح المصدر ويمكن استخدامه من قبل أي كان. ويتم تحديث مشروع آندرويد مفتوح المصدر إلى جانب نسخة جوجل من آندرويد المبنية عليه.

ستضطر هواوي إلى تقديم تحديثاتها من مشروع آندرويد مفتوح المصدر إلى نسخة الآندرويد التي تعمل على هواتفها بدلاً من تحديثات جوجل. وهذا ما على الشركة اتباعه فيما يخص هواتفها التي تباع في الصين والتي لا تمتلك خدمات جوجل المختلفة.

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كلا.

إذا كنت تمتلك هاتف ذكي من هواوي سيستمر هاتفك بالعمل بشكل اعتيادي. وأكدت هواوي في تصريح لها: "ستستمر هواوي في تقديم التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع إلى جميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من هواوي وأونر ويشمل ذلك كل الأجهزة التي تم بيعها والتي لا تزال في المخزون حول العالم".

كلا.

سيستمر جوجل ومساعد جوجل ومختلف تطبيقات جوجل بالعمل على الهواتف الذكية الحالية.

كلا.

يتم تقديم تحديثات التطبيقات في الغرب من قبل جوجل بلاي وسيستمر ذلك على الهواتف الذكية الحالية.

ذكرت هواوي أنها ستتابع تقديم التحديثات الأمنية لهواتفها الذكية الحالية، ويمكنها فعل ذلك عن طريق مشروع آندرويد مفتوح المصدر. وتشتهر هواوي بتقديم التحديثات الأمنية الشهرية التي توفرها جوجل لذلك من المرجح أن يحصل المستخدمون على مستوى خدمة مشابه وتسليمهم التحديثات الأمنية بنفس السرعة.

بكل تأكيد بإمكانك استعمال فيس بوك. في حال وجود تطبيق فيس بوك على جهازك فليس هناك أي خطوات إضافية فبإمكانك استخدام فيس بوك بشكل طبيعي ومن غير أي تعديلات. وفي حال الحصول على جهاز هواوي جديد فما عليك سوى الذهاب لمتجر غوغل بلي ستور وتحميل التطبيق بدون أي خطوات إضافية. المزيد:

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