شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح مع ارتفاع فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى اليوم،الخميس، نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

حالة الطقس المتوقعة فى السعودية اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر وعلى مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة . في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ,الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس المتوقعة فى الكويت اليوم الخميس

تسجل درجة الحرارة العظمى بالكويت اليوم، 47 °ﻡ. ويكون الجو نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

أما ليلًا، فسيكون الجو حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

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حالة الطقس المتوقعة فى البحرين اليوم الخميس

ذكرت إدارة الارصاد الجوية فى مملكة البحرين، ان الطقس يكون اليوم، الخميس، حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.

أما الرياح؛ فستكون شمالية غربية إلى شمالية من 13 إلى 18 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها لتصل من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل.

وتسجل درجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم؛ العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة. والرطوبة النسبية: العظمى 65% والصغرى 15%.

حالة الطقس المتوقعة فى الامارات اليوم الخميس

أما فى الإمارات، فسيكون اليوم أمطار رعدية نهاراً فى أبو ظبى وتسجل درجة الحرارة العليا 36 °، والدنيا: 30 °، والرطوبة: 62 %.

أما فى دبى فسيكون يوم مشمس وتسجل فى درجة الحرارة العليا : 41 °، والدنيا: 27 °، والرطوبة: 28 %