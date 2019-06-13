شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأدرنى يفتتح المشروع الزراعى لتنمية البادية الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الأدرنية الرسمية (بترا)، أن العاهل الاردنى، الملك عبدالله الثاني، افتتح أمس الأربعاء، المشروع الزراعي الريادي لشركة دل مونتي العالمية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بحجم استثمار يقدر بـ 12 مليون دولار، ضمن مشروع صبحا التنموي بمحافظة المفرق.

ويهدف المشروع الزراعي الذي يوفر نحو 200 فرصة عمل لأبناء المنطقة، ويعمل وفق أحدث التقنيات الزراعية وضمن أعلى المواصفات العالمية، إلى تطوير المنتج الزراعي الأردني وزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

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ويقام المشروع على مساحة 100000 متر مربع من أراضي الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية في منطقة صبحا، وينتج البندورة كمحصول رئيس إضافة إلى الخس والفلفل والنباتات الورقية.

يشار إلى أن مشروع صبحا التنموي الذي ينفذه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، يتبع له عدة مشاريع زراعية، منها زراعة الرمان والزيتون، إضافة إلى المشتل المجتمعي والمحميات الرعوية.