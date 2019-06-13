الكاميرون.. مقتل عشرات في هجوم لجماعة #بوكو_حرام شماليّ البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي أسومو، إن عشرات لقوا حتفهم في هجوم واسع شنّه مسلحو جماعة «بوكو حرام» على مدينة بشمال البلاد.

وأضاف أسومو أن حوالي 300 من مسلحي الجماعة اجتاحوا مدينة «داراك» في أقصى شمال الكاميرون ليلة الأحد للإثنين، ما أسفر عن مقتل 16 جنديًّا على الأقل، وثمانية مدنيين و64 مسلحًا.

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يشار إلى أن مسلحي بوكو حرام يشكّلون تهديدًا مستمرًّا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما امتدت هجماتهم إلى دول مجاورة مثل تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، لقي عشرات الآلاف حتفهم في هجمات للجماعة المتشددة، كما فر ما يقدر بمليوني ونصف مليون شخص من منازلهم.

وتسعى الجماعة إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع أنحاء نيجيريا.