ترامب سيلتقي بوتين خلال #قمة_العشرين في #اليابان

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان نهاية يونيو، وقال ترامب بعد استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا: “سألتقي بوتين في (قمة) مجموعة العشرين”، وأضاف: “سألتقي الرئيس (الصيني) شي (جينبينغ) في قمة العشرين، سالتقي العديد من القادة”، وكان ترامب أعلن في مايو أنه سيلتقي بوتين لكن الرئاسة الروسية قالت حينها: “لا يوجد اتفاق على اجتماع ثنائي بين الرئيسين”، ويعود آخر لقاء للرئيسين الى يوليو 2018 في هلسنكي، وكان ترامب الذي وعد بتحسين العلاقات الأمريكية الروسية، أثار انتقادات الطبقة السياسية الأمريكية بسبب لهجته التصالحية مع بوتين في قمة هلسنكي.

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