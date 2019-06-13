واشنطن: تعبين بوث مبعوثًا خاصًا لـ #السودان

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اختيار الدبلوماسي دونالد بوث مبعوثًا لها إلى السودان، وأوضح بيان للخارجية الأمريكية أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي سيزور الخرطوم حاليًا لتشجيع قادة المجلس العسكري والمعارضة المدنية إلى التوصل إلى حل للأزمة السياسية يرافقه المبعوث دونالد بوث .

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