الوسيط الإثيوبي: الأطراف السودانية توافق على استئناف المفاوضات

قال المبعوث الإثيوبي إلى الخرطوم محمود درير، الثلاثاء، إن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

كانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت في 3 يونيو/حزيران إثر أعمال شغب في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وعلقت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، العصيان المدني حتى إشعار آخر، بعد 3 أيام من فشله وعدم انصياع السودانيين لتلك الدعوات.

ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان، السودانيين إلى مزاولة أعمالهم اعتباراً من غد الأربعاء.

وكان السودانيون أفشلوا، الأحد الماضي، دعوات المعارضة لبدء عصيان وإضراب مدني شامل، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسلم السلطة دون وضع خطة أو برنامج زمني قابل للتطبيق لاستئناف العملية السياسية.

وأكدت المؤسسات الحكومية السودانية أن العمل في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة يسير بشكل طبيعي دون تأثير لتلك الدعوات، ما أكد فشل شل الحركة في البلاد.

Advertisements