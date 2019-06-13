الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مبنى وزارة الخارجية السودانية (أرشيفية)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن "الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير البريطاني، والتي تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة"، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا".

من جانبه، أعرب الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالخارجية عن "انشغالات وتحفظات السودان تجاه تصريحات السفير البريطاني ومواقفه غير المتوازنة تجاه التطورات والأحداث الحالية في البلاد والتي ظلت على هذا النحو منذ أبريل الماضي".

وأشار إلى "الوقائع المبتورة التي أوردها السفير البريطاني عن ملابسات فض الاعتصام بقيادة الجيش، والتي تبنتها الخارجية البريطانية، حيث غضت الطرف على سبيل المثال عن حقيقة إعلان المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض دون أية شروط مسبقة، وهو ما يتوقع المجلس من شركائه في هذه العملية الوطنية الكبيرة أن تحذو حذوه".

وكان السفير البريطاني عرفان صديق قد كتب على تويتر الأسبوع الماضي، بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم: "لا مبرر لمثل هذ االهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".