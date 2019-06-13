شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن فرض طوق بحرى على قطاع غزة حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فرض طوق بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، بذريعة مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وفى السياق ذاته، حذر مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية، منير البرش، من التدهور الحاد في مخزون الأدوية والمهام الطبية بالمرافق الصحية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة العجز الدوائي وصلت إلى أكثر من 52%.
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