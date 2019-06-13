شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد في تخريج «الدفاع الوطني»: مالنا وجهدنا خدمة لشعبنا المتسلح بالعلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل تخريج الدورة السادسة في كلية الدفاع الوطني في العاصمة أبوظبي، صباح أمس.بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد صاحب السمو راعي الحفل، والحضور، عرضاً مصوراً عن نشأة الكلية، وبرنامج الدراسة الذي نفذه الخريجون من أبناء وبنات الوطن على ستة وأربعين أسبوعاً، هي مدة الدراسة في الكلية.وعقب كلمة قائد الكلية، وكلمة الخريجين، سلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشهادات إلى الخريجين التسعة والأربعين الحاصلين على درجة الماجستير، وشهادة كلية الدفاع الوطني، من بينهم ضباط في القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وموظفون في مختلف الجهات الحكومية، وشبه الحكومية في الدولة.

توظيف أمثل

وقد هنأ سموه الخريجين، وبارك لهم جِدّهم، واجتهادهم، ومثابرتهم في التحصيل العلمي كي يسهموا في النهوض بمستوى دولتنا على مختلف الصعد، خاصة في مجال توظيف مواردنا الوطنية التوظيف الأمثل لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة، وتطلعات شعبنا، وأهداف دولتنا العزيزة المتمثلة في التنمية المستدامة في شتى المجالات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، والبشرية، وغيرها، وتعزيز روح العمل الجماعي، والتنسيق، والتكامل بين مختلف مؤسساتنا الوطنية لما فيه حماية مصالح وطننا العليا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تكريمه شباب الوطن «نحن نفتخر بشبابنا ونهيئ لهم كل الفرص المتاحة لتشجيعهم على العلم والتعلم واكتساب الخبرة والمعرفة في شتى حقول المعرفة خاصة المعلوماتية وعلوم الطاقة والفضاء وغيرها».

بناء الأجيال

وأضاف سموه «حبكم وإيمانكم بالله عز وجل منصهر بحبكم وولائكم لوطننا العزيز وقيادته المعطاءة التي لا تألو جهداً ولا تدخر مالاً إلا وسخرتهما في خدمة شعبها وبناء أجيال متسلحة بالعلوم والمعارف، وبإيمانها بقدراتها، وتوظيف طاقاتها في سبيل خدمة دولتهم وإعلاء شأنها في جميع المحافل والأوساط الدولية».

وأعرب سموه عن اعتزازه بصروحنا العلمية والأكاديمية والعسكرية الوطنية التي يتخرج فيها شباب من أبناء وبنات الوطن يحملون على كواهلهم مسؤوليات وواجبات وطنية، وأخلاقية، وإنسانية، من أجل رفعة وطنهم وإسعاد مجتمعهم، والعمل على ترسيخ نهج ومبادئ الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في التسامح وفهم الآخر واحترام الناس على مختلف أهوائهم ومشاربهم، خاصة ممن يعيشون بين ظهرانينا في مجتمع الإمارات المتنوع الثقافات والأديان.

رؤية وبصيرة

وكان لقائد الكلية اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، كلمة في المناسبة، رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل، والحضور من الشيوخ والوزراء وكبار الضباط وأولياء أمور الخريجين، وذويهم.

وأعرب عن اعتزازه وجميع القادة العسكريين والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني برؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورعايتهم لكلية الدفاع الوطني، وسائر مؤسساتنا الوطنية التي تجسد نفاذ بصيرة هذه القيادة المعطاءة، وعمق فكرها، وشمولية تطلعاتها، ومتابعتها الحثيثة لمسيرة دولتنا المظفرة نحو تحقيق أهداف وآمال شعبنا والغايات الوطنية المثلى والأسمى.

مواكبة العصر

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وأشار السعدي إلى أن كلية الدفاع الوطني تواكب العصر بكل متطلباته، وتستشرف المستقبل حتى أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة العلوم والدراسات الاستراتيجية التي تعنى بالأمن الوطني، كما أنها تعمل من خلال مناهجها الدراسية وبرنامجها التدريسي على مد جسور الفكر الاستراتيجي مع الآخرين لفهم أسس التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتوظيف موارد الدولة، من أجل حماية مصالحها الوطنية ومصالح شعبنا العليا.

تطوير القيادات

ونوه بأن الكلية توفر بيئة تعليمية تفاعلية وتعمل على تحقيق أهدافها في سبيل تطوير القيادات الوطنية الشابة التي اكتسبت من خلال التحاقها للدراسة في الكلية مهارات البحث والتحليل والنقد والتقييم إلى جانب مهارات الحوار كي يكونوا ضمن حلقات المنظومة الوطنية لصناعة القرار في الدولة، والمشاركة الفاعلة في التخطيط، ورسم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين في الدورة السادسة للعام الدراسي 2018 - 2019 ودعاهم للتنسيق فيما بينهم كل من موقعه، وأن يسخّروا جهودهم وعلومهم ويوظفوها في خدمة وطنهم الذي لا يليق به إلا أن يتوشح بالعز والفخر والأمن والاستقرار والرخاء لشعبه.

الطاقات الوطنية

كما تحدث العميد ركن طيار محمد عبيد سعيد السويدي، باسم زملائه الخريجين، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء لقيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة في تأسيس هذا الصرح العلمي الوطني الذي يعمل على إعداد وتأهيل الطاقات الوطنية الشابة ليتحملوا مسؤولياتهم بمنتهى المهنية، وقمة الولاء والانتماء الوطني الراسخ.

واعتبر الخريج الشاب في كلمته رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحفل التخريج بمثابة وسام شرف، ومسؤولية للخريجين، يعزز الثقة بقدرتهم على مواجهة التحديات بكفاءة عالية والعمل المخلص من أجل رفعة وطننا الغالي، وتوجه بالشكر إلى إدارة الكلية وقيادتها ومدرسيها على ما بذلوه من اهتمام ورعاية للدارسين فيها.

الحضور

حضر الاحتفال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وأولياء وذوي الخريجين.

وفي ختام الحفل التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع الخريجين. وام