شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة فضائية هندية إلى القمر الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الهند أمس، عن مركبة فضائية من المتوقع أن تقلع باتجاه القمر الشهر المقبل، ما يجعلها الدولة الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز.
والمهمة هي الثانية للهند إلى القمر، وإذا نجحت فإنها ستضع هذه الأمة إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً والصين.
وسميت المركبة «تشاندرايان 2»، وهي مؤلفة من مسبار ومركبة هبوط ومركبة جوالة طورتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية.
وستطلق المركبة من مركز سريهاريكوتا الفضائي في 15يوليو/تموز، ومن المتوقع أن تهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في 6 سبتمبر/أيلول.
وإثر الهبوط، ستجري المركبة الجوالة، تجارب، فيما يتحكم فيها عن بعد علماء المركز.
وقال رئيس المركز ك.سيفان، لوسائل الإعلام المحلية: «ستكون المهمة الأكثر تعقيداً التي يقوم بها المركز على الإطلاق»، وأضاف: «الهدف منها هو استخدام تكنولوجيا الفضاء لصالح البشرية». وأحرزت الهند تقدماً كبيراً في مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة، وأطلقت عدداً قياسياً من الأقمار الاصطناعية بلغ 104 أقمار في مهمة واحدة في العام 2017، كما اكتسبت سمعة جيدة في البعثات العلمية المنخفضة الكلفة.
وتأمل نيودلهي، في إرسال طاقم من ثلاثة رواد إلى الفضاء بحلول العام 2022.
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