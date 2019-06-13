الحوثيون يقصفون مطار أبها بصاروخ إيراني وإصابة 26 مدنياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات:



ارتكب الحوثيون جريمة حرب بعدما قصفوا مطاراً مدنياً بصاروخ إيراني الصنع في مدينة أبها السعودية وإصابة 26 مدنياً، فيما توعد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالرد بقوة وبأسرع وقت على الجريمة، واتخاذ إجراءات صارمة لردع الميليشيات. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة (02:21) من صباح أمس الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ «حوثي» بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف، أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين، ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة في الموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

وبيّن العقيد المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه في الهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز» - على حد زعمها - ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وأضاف أن ذلك يثبت أيضاً حصول هذه الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

واختتم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، قالت هيئة الطيران المدني السعودي، إن حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي، عقب استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي. واكد المطار في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»، أن الحركة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.(وكالات)