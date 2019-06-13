شكرا لقرائتكم خبر عن «لوميير 2019» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيُمنح المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا جائزة مهرجان لوميير السينمائي خلال الدورة الحادية عشرة من المهرجان الذي يقام بين 12 أكتوبر/تشرين الأول و20 منه في ليون الفرنسية، وفق ما أعلن مديره تييري فريمو.
وقال مدير أكبر مهرجان سينمائي للأفلام الكلاسيكية في العالم الذي ينظم منذ عام 2009: «كثيراً ما قال فرانسيس فورد كوبولا إنه لا يريد المزيد من الجوائز، لكنه اقتنع هذه المرة».
وينال مخرج ثلاثية «ذي جودفاذر» (العراب) الذي يبلغ من العمر 80 عاماً والحاصل على أربع جوائز أوسكار وجائزتَي «السعفة الذهبية»، هذه المكافأة بعد الممثلة جين فوندا. وتكافئ جائزة لوميير شخصية من الفن السابع عن مجمل أعمالها.
وستعرض نسخ مرممة من أفلامه، كما ستقدم ثلاثية «ذي جودفاذر» في أمسية أطلق عليها «ليلة العراب» في 19 أكتوبر/تشرين الأول.
كذلك، يكرم المهرجان الممثلين الفرنسيين دانيال أوتوي ومارينا فلادي والمخرج الكوري بونج جون أو، والمخرج السينمائي البريطاني كين لوتش.
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