استنكار خليجي وعربي لجريمة الانقلابيين الإرهابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”- وكالات



أعلنت مصر والكويت وفلسطين والبحرين والأردن، إدانتها للعملية الإرهابية الحوثية، محملين إيران المسؤولية عن هذا العدوان، لما تقوم به من تزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة والمساعدات العسكرية لاستهداف المنشآت المدنية، كما دان مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بالسعودية.

ودانت مصر بأشد العبارات، في بيان أصدرته، أمس، وزارة الخارجية، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن، لمطار أبها الدولي. وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب السعودية، في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، كما دعت المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية.

وبعث أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر فيها عن استنكار الكويت الشديد لاستهداف مطار أبها الدولي، معربا عن إدانة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن «إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء». وأوضحت أن «هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي».

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها للعمليات الإرهابية المتكررة. جاء ذلك في سياق إدانة وزارة خارجية البحرين بشدة استهدف مطار أبها الدولي. ووصفت الوزارة، العمل ب «الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن».

واستنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها. وشددت الوزارة في بيان على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن المملكة الأردنية تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ودان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العمل الإجرامي الحوثي الذي استهدف مطار أبها، كما طالب الجميع بإدانة استهداف مطار أبها. وقالت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، إن العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيات الحوثي، يرقى إلى جريمة الحرب لاسيما أنه استهدف مدنيين. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الذي استهدف، مطار أبها الدولي من قبل الميليشيات، يُعد جريمة حرب. وقال إنه يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وطالب رئيس البرلمان العربي بملاحقة قادة وممولي وداعمي ميليشيات الحوثي سواء كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي.