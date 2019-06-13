شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يفضّ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 16 لـ «الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبو شهاب

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال الجلسة الختامية التي عقدت، أمس، في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور حسين الحمادي وزير التربية، توجيه 28 سؤالاً إلى 13 وزيراً، وتبنى بشأن خمسة منها خمس توصيات.

ونص المرسوم على ما يأتي: يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الأربعاء 12 يونيو/ حزيران 2019، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية«.

وأشادت الدكتورة أمل القبيسي، في كلمتها بالدعم غير المحدود الذي يحظى به المجلس الوطني من قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات.

أكدت القبيسي، أن المجلس يسجل باسم شعب الإمارات، دعم كل ما تقرره قيادتنا الرشيدة من مواقف وسياسات، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وصون مكتسبات شعبناً واتحادنا المبارك، ومساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت: إذ نشدد على مساندتنا التامة لسياسات قيادتنا الرشيدة، نعلن باسمنا جميعاً، رفض السياسات والممارسات والانتهاكات والتجاوزات والاستفزازات الإيرانية، المسببة للفوضى والاضطرابات والتوتر، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت ضرورة التزام إيران بمسؤولياتها المترتبة على عضويتها في الأمم المتحدة، وما يرتبط بذلك من تعهدات وواجبات حيال المبادئ والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ولاسيما ما يتعلق منها بصون سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار.

الإعفاء من الغرامات

تبنى المجلس توصية بشأن إعفاء الأطفال المواطنين من غرامات التأخير الإدارية المقررة في البند الثالث من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وقال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، في رد كتابي على سؤال برلماني عن الموضوع: قرار مجلس الوزراء رقم»25«، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ينص على أن»تتولى الهيئة فرض غرامات التأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، بعدد ثلاثين يوماً من انتهائها، بواقع 20 درهماً عن كل يوم، وبحد أقصى 1000 درهم«. ونؤكد أن جميع حالات الإعفاء من الغرامة تخضع للمراجعة الدورية من الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية.

سلم وظيفي

وكشف حسين الحمادي، رداً على سؤال برلماني، عن إعداد سلم وظيفي جديد للمعلمين، يدرج بين ست وثماني مراحل، وسيعتمد قريباً، وأنه في مراحله النهائية، للحفاظ على المعلمين حتى لا يتحول المعلمون إلى إداريين. مشيراً إلى أن الوزارة تولي موضوع الترقيات أهمية، إلا أن السلم الوظيفي الجديد هو الحل الأمثل لتعديل أوضاع المعلمين.

المعاهد الخاصة

وأكد الحمادي أن الوزارة بصدد تطوير أنظمة الرقابة ومنظومة التراخيص على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، والشهادات التي تصدر عن هذه المراكز والمعاهد لا تصدقها الوزارة إذا لم تتوافر فيها المتطلبات، وهي غير معتمدة من الوزارة، ومن هيئة المؤهلات، وتالياً تصبح لا قيمة علمية ووظيفية لها، وإنما هدفها تطوير القدرات الذاتية.

وطلبت الوزارة من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، عدم إصدار تراخيص لهذه المراكز والمعاهد، ما لم تكن هناك موافقات من الوزارة، ونعمل على تطوير منظومة الرقابة لتكون شاملة بالتنسيق مع أبوظبي ودبي.

الخدمة الوطنية

كما اكد أن الوزارة تولي اهتماماً بمواد الخدمة الوطنية، وهناك عدد من المواد في مناهج الوزارة، وتطور بشكل مستمر، بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية، وتعطى هذه المواد للطلاب من الصف الأول وحتى 12. كما تطلق الكثير من المبادرات في المعسكرات التدريبية، كما في معسكر»البيت متوحد«خلال الإجازات، لتهيئة الطلبة للالتحاق بالخدمة الوطنية، مشيراً إلى أنها تعمل على منظومة شاملة لتطوير المناهج في المدارس الخاصة التي تدرس مناهج الوزارة، بحيث تشمل مواد عن الخدمة الوطنية.

شائعات

وقال الحمادي إن ما يتداول عن إلزام الطلبة بالحضور إلى المدارس، بعد الانتهاء من الامتحانات، مجرد شائعات تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي. موضحاً أن امتحانات الفصلين الأول والثاني تعد من أيام التمدرس، ويظل الطالب بعد الامتحان في المدرسة لمراجعة الإجابات والإعداد لامتحانات اليوم التالي. مؤكدا انه في الفصل الثالث يسمح للطالب بمغادرة المدرسة بعد الانتهاء من الامتحان.

فروع لصندوق الزكاة

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وتبنى المجلس توصية بشأن ضرورة نشر فروع صندوق الزكاة في أرجاء الدولة، وتكثيف الوعي المجتمعي بأداء فريضة الزكاة الشرعية، لضمان استدامة موارد الصندوق، في ضوء الرد الكتابي الوارد الى المجلس، على سؤال برلماني عن دور صندوق الزكاة.

وقالت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزكاة، رداً على سؤال مروان بن غليطة: يعمل الصندوق وفق استراتيجية تحقيق الريادة في خدمة فريضة الزكاة والريادة فيها، وتعزيز وعي المجتمع بها، وتنمية واستدامة الموارد المالية والإسهام في تمكين الفئات المستحقة، وضمان تقديم كل للخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

الرقابة على مراكز التجميل

كما تبنى المجلس توصية نصت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، بما يكفل الرقابة المشددة على نشاط عيادات ومراكز التجميل.

وقال وزير الصحة، في رد كتابي: إن الوزارة والجهات المعنية الأخرى في الدولة تتولى ترخيص هذه العيادات والرقابة والتفتيش عليها، لكونها منشآت صحية، ويجب التمييز بين المنتجات التجميلية البحتة، والمنتجات التجميلية الطبية.

وأشار مقدم السؤال، إلى أن حجم قطاع مواد وعمليات التجميل يصل إلى 20 مليار درهم.

واستعرض المجلس تقارير اللجان المختلفة.

توصية بإعادة النظر في وقت تحصيل الضريبة تبنى المجلس توصية نصت على أنه»مراعاة لطبيعة الأعمال التجارية في الدولة، يعاد النظر في وقت تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ليكون تحصيل المبالغ فعلياً، وليس عند إصدار الفواتير، لتلافي غرامات التأخير التي تدفع حالياً، قبل التحصيل الفعلي ويتحملها الخاضعون للضريبة«.

وجاءت التوصية في ضوء السؤال البرلماني الذي وجهه الدكتور سعيد المطوع، إلى عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عن تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وقال الطاير، في رد كتابي: حرصت الهيئة الاتحادية للضراب على توفير النظام الضريبي الآلي لتنفيذ الإجراءات بسهولة. ووفرت الأدلة الإرشادية على موقع الهيئة، للتعريف بتقديم الإقرارات والدفع، وتراجع الهيئة الأنظمة الآلية وتطورها باستمرار.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالغرامات التي تفرض على أصحاب الأعمال، لتأخرهم في دفع الضريبة لعدم تمكنهم من تسلم الأموال، خاصة أن التبادل التجاري يكون على شكل شيكات مؤجلة، قد تصل إلى 90 يوماً، وهذا يترتب عليه أن يدفع الضريبة، وهو لم يتسلم المبلغ المخصص كاملاً.

استقطاع نسبة من الأرباح لسداد الديون

كما تبنى المجلس توصية نصت على»تعزيز دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية، وحث البنوك وشركات التمويل باستقطاع نسبة من الأرباح، كمسؤولية مجتمعية لسداد الديون التي لا يمكن استردادها من المواطنين لعدم كفاية الدخل«.

وقال عبيد الطاير، في رد كتابي، على سؤال محمد كردوس العامري: إن البنوك وشركات التمويل هي التي تحدد أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الشخصية، وقروض السيارات، وأرصدة السحب على المكشوف، وأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة، ودور المصرف ينحصر في التأكد من أن أسعار الفائدة التي تفرض على القروض المذكورة، هي نفسها التي يتفق عليها مع العميل.

وقال العامري، يشتكي عدد من المواطنين من العقود التي تبرم مع البنوك بخصوص السلف التي يحصل عليها من أي بنك، وهناك عسر في عدم الإيفاء بالتزامات البنوك، وهناك من ترفع قضية عليه وسجنه، لعدم إيفائه بالسداد، وطالب المجلس بالموافقة على توصية بهذا الشأن.

سهر الطالب للدراسة يعكس وجود خلل

أكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تعتمد على المهارات الذاتية للطالب، وأن منظومة التعليم في الدولة تركز على الفهم، وليس التلقين والحفظ، وسهر الطالب حتى الثالثة فجراً، للدراسة، يعكس وجود خلل عند الطالب، لأن الامتحانات تركز على المهارات.

وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى الاستغناء عن نظام التحصيل التراكمي للطلاب، حيث أعطيت المدارس صلاحيات لتقييم كل طالب والنظر إلى نتائج امتحاناته السابقة، في حال تعذره عن تقديم امتحان ما، موضحاً أن نظام الرموز يركز على قياس مهارات الطلبة، وهناك توجه لتطبيق النظام إلكترونياً مع المدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة.

«الوطني» أقر 52 مشروع قانون

كشفت الدكتورة أمل القبيسي، عن عقد المجلس 70 جلسة استغرقت 339 ساعة، و33 دقيقة، و39 ثانية، خلال الفصل التشريعي السادس عشر، أقر خلالها 52 مشروع قانون، ومناقشة 26 موضوعاً، ووافقت الحكومة على 168 توصية من إجمالي 175 رفعها المجلس، بعد مناقشة الموضوعات العامة، وبنسبة‎%99 ‎ من إجمالي التوصيات التي رفعها المجلس للحكومة، كما وجه 226 سؤالاً، منها 39 سؤالاً صدرت بشأنها توصيات.

وأشارت إلى أن لجنة الشكاوى تلقت خلال الفصل 309 شكاوى، حل 16‎‎ % منها، وحفظ 78‎‎ % منها، و‎%6 ‎ في انتظار ردود الجهات المعنية.

رسالة إلى وزير العدل للحصول على نسخة من الجريدة الرسمية

وافق المجلس على إرسال رسالة إلى وزير العدل، يطلب فيها نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2008، بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، وإرسال رسالة إلى وزارة المالية في تنفيذ المرسومين.

وقال العضو سالم عبيد الشامسي، الذي سبق أن قدم سؤالاً بهذا الشأن في جلسة سابقة، إن الموضوع مطروح منذ 9 سنوات، والى الآن لم نحصل على نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها المرسومان، مشيراً إلى أن الجميع في المجلس مسؤولون أمام المواطنين لمتابعة تنفيذ تطبيقهما.