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القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة نفذت عملية هجومية من مسارين استهدفت مواقع للجيش شمال صحراء مديرية ميدي (شمال غربي حجة).
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
في سياق آخر، شنت جماعة أنصار الله عملية إغارة على مواقع للجيش شرق مديرية حيران شمال غربي حجة.
ووفقا لـ"المسيرة"، أوقع الهجوم عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، السبت الماضي، تقدمها قرابة 15 كيلو مترا شمال محافظة حجة، وسيطرتها على مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي، وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمرية وذهب حجر والمشايبة والخنحر وبني فراص ووادي رحبان.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع شمال غربي حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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