شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الديوان الملكي السعودى ، عن وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود ، حسبما نشرت وكالة الانباء السعودية واس .
وصدر عن الديوان البيان التالى " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه الخميس
الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
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