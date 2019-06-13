شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الديوان الملكي السعودى ، عن وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود ، حسبما نشرت وكالة الانباء السعودية واس .

وصدر عن الديوان البيان التالى " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه الخميس

الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .