باسيل: ما نسمعه عن خطة السلام بالمنطقة "غير مشجع"

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

نفى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأربعاء، وجود أي معلومات رسمية لدى بلاده بشأن ما يسمى "خطة سلام"، كما وصفها؛ مشيرًا في المقابل أن ما يتردد بشأنها "غير مشجع".

وأكد "باسيل"، في كلمة له بمجلس اللوردات البريطاني (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن حل الدولتين والقرارات الدولية "هما طريق الحل" للقضية الفلسطينية.

وأضاف أنه، مع وجود قرارات حق عودة اللاجئين الفلسطينيين؛ فإن بيروت ترفض توطينهم في البلاد، وهو ما يؤكده أيضًا دستورها.

Advertisements

وفي سياق آخر، شدد باسيل على أن عودة اللاجئين السوريين "ممكنة، لكن الغرب لا يشجعها".

وطالب الوزير أن الدول الغربية بدعم عودة السوريين إلى ديارهم دون انتظار حل سياسي شامل؛ مبررًا ذلك بتدهور اقتصاد لبنان.

يشار أن الولايات المتحدة تحشد لمؤتمر في البحرين، من المقرر أن يعقد في 25 و26 يونيو الجاري، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يطلق عليها إعلاميًا "صفقة القرن".

وتشير عدة تقارير إلى أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.