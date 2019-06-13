الرئيس العراقي: استقرار بلادنا عامل أساسي لأمن المنطقة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن استقرار بلاده عامل أساسي لأمن المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في قصر السلام ببغداد؛ حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
ونقل البيان تأكيد "صالح" على قدرة بلاده وسلطنة عمان لعب دور مهم ومؤثر؛ "لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق حول القضايا الإقليمية".
كما رحب بقرار مسقط إعادة فتح سفارتها لدى بغداد، في مايو/أيار الماضي؛ بعد 3 عقود من الإغلاق.
وقال إن الخطوة إيجابية، وتأتي في سياق مساعي تعميق أطر التعاون، والإسهام بتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين.
بدوره أكد "بن علوي" على أهمية زيارته في إطار مساعي توطيد العلاقات، وتوحيد المواقف إزاء التطورات الإقليمية؛ معربًا عن دعم مسقط لبغداد في مختلف المجالات.
وبدأت زيارة الوزير العُماني في وقت سابق الأربعاء، ولم يُعلن عن مُدتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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