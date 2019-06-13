"الصناعات الدفاعية" التركية تبحث تعزيز التعاون مع الأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث وفد من رئاسة الصناعات الدفاعية، المرتبطة برئاسة الجمهورية التركية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون مع الجانب الأردني في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال جولة أجراها الوفد التركي، يتقدمه رئيس المؤسسة "إسماعيل دمير"، في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي)، بالعاصمة الأردنية عمّان، بحسب مراسل الخليج 365.

ورافق "دمير"، في الجولة كل من سفير تركيا لدى عمّان، مراد قرة غوز، والملحق العسكري في السفارة العقيد بولنت أكتشاي.

وشملت الجولة زيارة شركة "أسيلسان الشرق الأوسط" التركية-الأردنية للصناعات الدفاعية، والتي تتخذ من "كادبي" مقرًا لها، إضافة إلى وحدة مشاغل عسكرية، و6 مصانع.

Advertisements

واستمع دمير والوفد المرافق، لشرح عن عمل المركز الأردني، قدمه مديره اللواء المتقاعد محمد فرغل.

وفي حديث للأناضول، على هامش الجولة، قال السفير "قرة غوز"، إن زيارة الوفد تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا في مجال الصناعات العسكرية.

وأضاف أن "دمير"، ناقش مع الجانب الأردني في شركة "أسيلسان الشرق الأوسط" آليات تطوير التعاون.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير.

وتابع أن الجانبين اتفقا على "تطوير مشاريع قابلة للتطبيق على أساس قاعدة رابح-رابح".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.