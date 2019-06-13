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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

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وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.    

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما".

وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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