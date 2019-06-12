شكرا لقرائتكم فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - "الحياة" | منذ 43 دقيقة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 00:41

دانت فرنسا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادي صباح اليوم (الأربعاء)، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.



وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانٍ لها عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يمس أمن أراضيها وشعبها، مطالبةً بوقف هذه الهجمات.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانٍ لها عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يمس أمن أراضيها وشعبها، مطالبةً بوقف هذه الهجمات.

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