نيابة باريس توقف ملاحقة لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" في سورية

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محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:35

طلبت النيابة العامة في باريس التخلي عن اتهام شركة الاسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات ارهابية بينها تنظيم "داعش" للاستمرار في العمل في سورية، وفق مصادر قريبة من الملف.



وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت اسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" و"تمويل الارهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق في باريس في 28 حزيران (يونيو) عام 2018 استجابة لطلبات النيابة. وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت اسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" و"تمويل الارهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق في باريس في 28 حزيران (يونيو) عام 2018 استجابة لطلبات النيابة. وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 20 حزيران (يونيو) الحالي في هذا الطلب من لافارج وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس ادارتها السابق برونو لافون ومديرها السابق المكلف بالامن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم بـ "تمويل الارهاب". ويشتبه القضاة في دفع "لافارج سا" مالكة الفرع السوري لمصنع الاسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات ارهابية بينها تنظيم "داعش" خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سورية التي غرقت في الحرب. Advertisements وتنفي لافارج اية مسؤولية لها في دفع اموال بشكل غير مشروع لمنظمات ارهابية وترفض الاتهام الاخطر بـ "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية". وبدا وكأن النيابة العامة تشكك في هذه التهمة الاخيرة وفق طلبات مكتوبة. ومع مطالبتها محكمة الاستئناف بالابقاء على تهم "تمويل الارهاب" و"تعريض الحياة للخطر" بحق لافارج والمسؤولين السابقين الثلاثة، فان النيابة أوصت بالغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" بحق لافارج، لغياب الادلة. ووفق النيابة العامة "لا توجد أية قرينة خطة او متسقة" تشير الى ان الاجراء السابقين في المصنع "كانوا ضحايا (...) تواطؤ في جريمة ضد الانسانية".



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