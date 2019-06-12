تخوفا من رد سوري… إسرائيل تلغي زيارة مهمة

وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ألغى زيارة مهمة لعدد من المانحين من خارج إسرائيل لجبل الشيخ في المنطقة الشمالية، تخوفا من رد فعل سوري على مهاجمة الجيش الإسرائيلي لأهداف سورية، فجر اليوم.

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وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه كان من المفترض زيارة عدد من المانحين والنشطاء لإسرائيل اليوم الأربعاء إلى منطقة جبل الشيخ، شمال إسرائيل، حيث كان من المقرر أن يعقد احتفال بقدوم المانحين إلى إحدى المستوطنات، ولكن مهاجمة القوات الإسرائيلية لمنطقة تل الحارة السورية، فإن الحكومة الإسرائيلية خشيت من احتمال تعرض الزوار لرد فعل سوري، ما حدا بتل أبيب إلى إلغاء الحفل.

سبق أن أفاد مصدر عسكري لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة تل الحارة وتسقط عددا من الصواريخ المعادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية في تل الحارة. وكشفت الوكالة عن أن العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش. وكان مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أفاد بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.