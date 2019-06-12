التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بسوريا

وقال كوبتشيشين "بمبادرة من الجانب الروسي، ومن خلال وساطة روسيا وتركيا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف تام لإطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد في إدلب من 00.00 دقيقة في 12 يونيو/حزيران".
وتفيد التقارير إلى أنه بعد هذا الاتفاق تم تسجيل انخفاض في عدد الهجمات التي يشنها المسلحون، حيث أنه خلال 12 يونيو/حزيران، تم تسجيل قصفين فقط على بلدتي محردة وصوران في محافظة حماة، وقوات الحكومة السورية متمسكة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ولم ترد على إطلاق النار.
بالإضافة إلى أنه في 11 يونيو/حزيران أطلق مسلحون النار على بلدات في محافظة اللاذقية وحماة وحلب، وكذلك على الضواحي الشمالية لمدينة حلب.
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