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القاهرة، سبوتنيك. وجاء في البيان المصري الجزائري التونسي المشترك، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث السابع حول التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا". وأكد الوزراء مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي:
أكدنا اليوم التمسك بسيادة ووحدة الدولة الليبية والحل السياسي كمخرج وحيد للخروج من الأزمة.
وتابع الجهيناوي:
أكدنا رفضنا لأي حل عسكري أو تدخل خارجي في ليبيا، والتسوية لن تكون إلا سياسية توافقية، ليس هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية.
وأكد الجهيناوي أن الوزراء أكدوا "قناعة الدول الثلاث بضرورة الوقف الفوري للاقتتال الجاري في ليبيا، والذي أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المهجرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر وتونس والجزائر تجدد رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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