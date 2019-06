دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة سعوديون يستعدون لافتتاح أول ملهى ليلي للكبار فقط في جدة

أثارت تغريدة نشرها تركي آل شيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلا كبيرا بين السعوديين، إذ أعلن خلالها عن التركيز على الحفلات والترفيه خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت أخبار عن قرب افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية

وعبر بعض السعوديين عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

فبعد دبي وبيروت، تفتتح سلسلة النوادي الليلية “وايت” فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه. وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وانتشرت مقاطع مصورة أخرى قيل إنها من داخل الملهى ولكن لم تتأكد بي بي سي من صحتها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

وفي المقابل لم يعلق أي من الهيئة العامة للترفيه، أو رئيسها تركي آل الشيخ، على موضوع الملهى الليلي.

ولكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة “وايت” سيرج طراد أكد لبي بي سي: “إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى “ملهى” بل “مقهى””.

وأعتبر البعض أن ما تقوم به هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ، “بعيدة كل البعد عن السعودية التي كانت وستبقى محافظة على عاداتها وتقاليدها”، مؤكدين أن افتتاح هذا النوع من الأماكن “يتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام” على حد قولهم.

وطالب عدد من المغردين “بوضع حد لهذه الهيئة وإغلاقها لأنها لا تمثل القيم السعودية”.

