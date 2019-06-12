دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواتف تتخطى حواجز التصوير الليلي وتجعلها ممتعة

منذ أن دمجت الكاميرات في الهواتف النقالة ظل التقاط مستخدميها للصور في الليل أو في حالات الإضاءة الخافتة أحد التحديات التي كان عليهم أن يجدوا لها حلولاً، وتحايلوا على ذلك باستخدام المرشحات والمؤثرات البصرية لتحسين سطوع الصورة ووضوحها، إلا أن النتائج لم تكن مرضية في أغلب الأحيان.

كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟ alqiyady 1 كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟

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واليوم بعد أن تطورت قدرات كاميرات الهواتف الذكية أصبحت قادرة على التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة، إلا أن الاختبار الحقيقي لإمكانيات أي منها لا يحدث إلا عندما تُجرّب في ظروف الإضاءة غير المثالية، كما في الليل. فحتى أفضل الكاميرات تكافح بشدة عندما تحاول التقاط صورة جيدة في الأجواء المعتمة. لكن هذا لا يعني أن تتخلى عن عشقك لجمال الليل وأضوائه المتلألئة، ولا شيء يجب أن يمنعك من التقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة المنخفضة لتتألق بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا يجب ألا ترضى بهاتف ذكي يتضمن كاميرا ضعيفة لا تستطيع إبراز مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي!

قبلت HONOR التحدي، وقدمت في أحدث ابتكاراتها التقنية لكاميرات هواتفها الذكية أوضاع تصوير مخصصة لظروف الإضاءة المنخفضة وأثناء الليل، وأثبتت أنها تجيد التقاط الصور المدهشة المليئة بالحيوية والتفاصيل الدقيقة حتى في أصعب ظروف الإضاءة. وقدمت بذلك لمستخدمي الهواتف الذكية إمكانيات ممتازة لمحاولة التقاط الصور في أماكن وأوقات لم يدر ببالهم أنها ممكنة من قبل، فهواتف HONOR الذكية مصممة لتلتقط الصور بتفاصيل واضحة وسطوع عال حتى في أحلك الأجواء.

© alqiyady هواتف تتخطى حواجز التصوير الليلي وتجعلها ممتعة

HONOR 10i: مصمم لالتقاط أجمل لحظاتك الرومانسية والاحتفالية في الليل

زودت HONOR هاتفها الذكي HONOR 10i بكاميرا رئيسة ذات فتحة عدسة عريضة بقيمة F/1.8 تتيح وصول كمية أكبر من الضوء إلى المستشعرات لتكون النتيجة صورًا مشرقة غنية بالتفاصيل تحت الإضاءة المنخفضة دون الحاجة إلى إبطاء سرعة الكاميرا. ويعزز المستشعرQuadra CFA من حساسية الكاميرا للضوء حتى في الظلمة الحالكة ما يؤدي إلى سطوع الصورة تلقائيًا.

ويعزز الهاتف قدرات التصوير الليلي إلى مستوى أعلى من خلال ميزة تثبيت اهتزاز الصورة الرقمي المدعّم بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدم التقاط صور واضحة عالية الجودة خالية من الاهتزاز في الليل وهو يحمل الهاتف بيده. ويعني هذا أنه يمنح المستخدم رفاهية التقاط صور اللحظات الجميلة في المساء أينما ذهب مستكشفاً الشوارع المليئة بالحركة والأضواء أو حينما يشهد إطلاق الألعاب النارية في الاحتفالات والأعياد.

© alqiyady هواتف تتخطى حواجز التصوير الليلي وتجعلها ممتعة

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HONOR View20: ذكاء اصطناعي بقدرات أقوى لالتقاط صور أفضل في الليل

يقدم الهاتف الذكي HONOR View20 مستوى جديد تمامًا في قدرات التصوير الليلي، فهو مزود بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تقدم نتائج فائقة الجودة عند التصوير في الليل. فهذا المستشعر المتقدم بدقة 48 ميجابكسل قادر على جمع إضاءة 4 بكسلات في بكسل واحد ما ينتج صورًا أوضح وأكثر إشراقًا. ففي ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل الليل، تدمج الكاميرا المعلومات البصرية الواردة إلى كل أربعة بكسلات متجاورة وتدمجها معًا بذكاء ما يزيد حساسية التقاط الصورة إلى مستوى يعادل 12 ميجابكسل فعّالة فينتج ذلك صوراً ومقاطع فيديو ذات جودة عالية وخالية من الضبابية.

اظهري مكياجك مع جهاز هونر 10 Honor alqiyady 1 اظهري مكياجك مع جهاز هونر 10 Honor

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ويستفيد الهاتف الذكي HONOR View20أيضاً من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج لقطات ليلية مذهلة، ويستخدم تقنية تثبيت الإطارات المتعددة بالاعتماد على إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وحتى إن لم تكن يدك ثابتة في التصوير، فإنك تستطيع تدريب الذكاء الاصطناعي في الهاتف على اهتزاز يدك بإمساكه لمدة 6 ثوانٍ وكأنك تلتقط صوراً، فتحلل الخوارزمية حركة الكاميرا وتتدرب عليها وتصبح قادرة على اختيار عدد من إطارات الصورة المتعاقبة وجمعها لتتمكن من إنتاج صور خالية من الضبابية والاهتزاز. وبهذا يضمن لك الهاتف الذكي HONOR View20 أفضل الصور جودة حتى في الليل.

سواء كنت تخطط للهرب من الحر لتمضي إجازة ممتعة أو اكتشفت هواية صيفية جديدة، ليكن رفيقك أحد هواتف HONOR الذكية فلا ريب أنها ستعزز احترافية التصوير لديك إلى مستوى جديد تماماً. المزيد:

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