شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستهدف تجمعات مليشيا الحوثى فى محافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات من الجيش اليمني اليوم الأربعاء عملية نوعية ضد تجمعات مليشيا الحوثي في محافظة (الضالع) جنوب اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن العملية النوعية للجيش اليمني استهدفت تجمعات للمليشيا، شمال منطقة القفلة وغرب الريبي بجبهتي قعطبة وحجر شمال محافظة الضالع، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 عنصرا من مليشيا الحوثي بينهم قيادات بارزة، بالإضافة إلى تدمير طقم قتالي، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما تصدت قوات الجيش اليمني بدعم من المقاومة الشعبية في جبهة حجر جنوب منطقة "الريبي"، لعملية تسلل عناصر الميلشيا من اتجاه حبيل الدرما ولكمة الدرماء نحو وادي الجشيب الواقع غرب الريبي سلام"، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.