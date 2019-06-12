شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى: الاعتداء الإرهابى على مطار أبها يضاف للسجل الإجرامى للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته المليشيات الحوثية بإطلاقها مقذوفاً على مطار أبها الدولي السعودي، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي يضاف للسجل الإجرامي للمليشيا.

وقال الأمين العام للرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء - "إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف منشأة مدنية ومدنيين بينهم نساء وأطفال يكشف همجية هذا التنظيم المستأجر".

وأكد العيسى، على ثقة الشعوب الإسلامية في مضي تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لملاحقة فلول الإرهابيين ودحر شرهم ونصرة الشرعية اليمنية من مطامع ارتزاقه الطائفي ليعود للشعب اليمني أمله وأمنه واستقراره.

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وكان التحالف العربي قد أعلن - في وقت سابق - إصابة 26 مدنياً من المسافرين من جنسيات مختلفة، جراء سقوط مقذوف معادي "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

وبين العقيد المالكي، أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز" - على حد زعمها -، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.