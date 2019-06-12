شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 552 حريقا بالأراضى الزراعية خلال ٩ أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية المدنية التونسية معز تريعة اليوم الأربعاء أن عدد الحرائق التي طالت المساحات الزراعية ارتفع خلال الفترة من ٤ يونيو الجاري وحتى اليوم إلى 552 حريقا مقابل 338 حريقا خلال نفس الفترة من العام الماضي وأن هناك عوامل بشرية تسببت في أغلبها.

وأوضح تريعة، في تصريح اليوم، أن 96% من هذه الحرائق تعود إلى عوامل بشرية وأن 4% فقط تعود إلى التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن هذه الحرائق أتت على 681 هكتارا (23 هكتارا من الغابات و 544 من الأراضي الزراعية و114 هكتارا من الأعشاب الجافة) مقابل 242 هكتارا العام الماضي طالت 12 هكتارا من الغابات و199 هكتارا من الأراضي الفلاحية و200 هكتار من الأعشاب الجافة.