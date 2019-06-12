بدء التحضيرات للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس "لبنان الكبير"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة الاهتمام للتحضيرات الخاصة بالذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير (مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية اللبنانية عقب الحرب العالمية الأولى) مشيرا إلى أن هذه الذكرى تمثل حدثا تاريخيا.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس اللبناني جانبا من اجتماع اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات المرتقبة بمناسبة ذكرى تأسيس لبنان، والتي ستتم خلال سنة المئوية، بحيث تبدأ في أول يناير 2020 وتنتهي بنهاية نفس الشهر من العام ذاته.

ودعا عون إلى التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات وجميع المعنيين بهذه المناسبة "حتى يأتي العمل متكاملا ويعكس بدقة أبعاد هذا الحدث الوطني الجامع".

من جانبه، قال وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة التحضير للاحتفالات سليم جريصاتي، إن العنوان الأبرز لاحتفالات مئوية لبنان الكبير، سيكون "نهوض الدولة" والتأكيد على أن الشعب اللبناني يستحق هذا البلد.