نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن مؤتمر البحرين، المرتقب أواخر الشهر الجاري، محاولة "لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن والقرارات الأمريكية".

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المركز الطبي الجامعي في مستشفى الزهراء ببيروت.

وقال بري إن "انعقاد مؤتمر البحرين إنما هو محاولة لتحويل انتباهنا ورشوتنا من جيوبنا لهضم صفقة العصر (صفقة القرن)، والقرارات الأمريكية، وفي مقدمتها، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وتهويدها، وأسرلة الجولان (السورية المحتلة) وتشريع الاستيطان".

وأضاف أننا "نلتزم الموقف الفلسطيني في ألا نخطئ المكان والزمان ونقف بقوه ضد تصعيد وإشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والخليج".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" المرتقب في البحرين 25 و26 الشهر الجاري، دعا له الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وتوافقت السلطة والفصائل الفلسطينية على مقاطعة المؤتمر، لكونه أحد أدوات "صفقة القرن"، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمشاركة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

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وأعلنت كل من العراق ولبنان وفلسطين أنها لن تشارك في ورشة المنامة.

في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً عن مشاركتها حتى مساء الأربعاء.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مشاركتها في "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالمنامة عبر منسقها للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك.

وفي موضوع ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، شدد نبيه بري على أنّ "الأولوية السياسية تبقى بناء الخط الأبيض المائي، وبمعنى أوضح ترسيم الحدود البحرية وإزالة التعديات والقرصنة الإسرائيلية".

وبحث بري، الأربعاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، بالعاصمة بيروت، ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال:"لن نقبل ابدا بأن يمس أي حق من حقوقنا، وخيارنا الدائم إنشاء الدولة المدنية فالطائفية نقمة لبنان".

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9.

وفي قضية ثالثة، دعا بري إلى "الحوار بين طهران والرياض، فهذه ليست مصلحة إيرانية وسعودية فحسب إنما مصلحة لبنانية وفلسطينية وعربية عامة".

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