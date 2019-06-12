وزير يمني: استهداف الحوثيين لمطار سعودي يهدد جهود السلام

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لمطار "أبها" السعودي، الأربعاء، "يهدد بشكل واضح جهود السلام".

وأدان "عسكر"، في تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي".

وتقود الجارة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا، يدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأضاف "عسكر"، أن "مثل هذا السلوك (الهجوم) يهدد بشكل واضح جهود السلام ويكشف نوايا هذه الجماعة تجاه تهديد الأمن والسلم".

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ودعا "عسكر"، مجلس الأمن الدولي إلى "القيام بواجبه تجاه هذه المليشيا بدءا بتصنيفها كجماعة إرهابية".

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كما حث المجلس على "اتخاذ المزيد من العقوبات والتدابير للحيلولة دون ارتكابها المزيد من الجرائم".

ولفت إلى أن "المليشيات (الحوثيين) تعيش حالة تصعيد غير مسبوق ضد المنشآت المدنية التابعة للمملكة السعودية الشقيقة".

وأعلن التحالف العربي، الأربعاء، تعرض مطار "أبها" لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي تبنت الهجوم، وقالت إن المقذوف هو "صاروخ كروز".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، لاحقا، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم.

ودفع ذلك الهجوم السعودية إلى الدعوة لقمتين طارئتين، خليجية وعربية، استضافتهما مدينة مكة، أواخر مايو/أيار الماضي، لبحث سبل مواجهة التهديدات الإيرانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.