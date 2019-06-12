رابطة_العالم_الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على #مطار_أبها يضاف للسجل الإجرامي لـ #مليشيا_الحوثي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بإطلاقها لمقذوفٍ حربي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، مؤكدةً على أن هذا العمل الإرهابي يضاف للسجل الإجرامي للمليشيات الإرهابية.
وأضافت الرابطة في بيان لمعالي أمينها العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف منشأة مدنية ومدنيين بينهم نساء وأطفال يكشف همجية هذا التنظيم المستأجر.
وأكد معالي الشيخ العيسى ثقة الشعوب الإسلامية في مضي تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لملاحقة فلول الإرهابيين ودحر شرهم ونصرة الشرعية اليمنية من مطامع ارتزاقه الطائفي ليعود للشعب اليمني أمله وأمنه واستقراره.
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