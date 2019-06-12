الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف يشنه الإرهابيين على جبهات ريفي حماة وإدلب

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن قوات الجيش السوري تتصدى قي هذه الاثناء لهجوم عنيف يشنه مسلحو تنظيم جبهة النصرة وحلفائه بأعداد كثيفة على محاور (الحماميات، كرناز) وبلدات (الشيخ حديد، القصابية) بريف حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي.

وأكد المراسل أن لا تغيير في خارطة السيطرة على جميع الجبهات حتى هذه اللحظة.

وقال مصدر عسكري لـ سبوتنيك إن قوات الجيش السوري تمكنت من استيعاب الموجة الأولى للهجوم، تزامنا مع بدء عمليات الرد الجوي والمدفعي بشكل مكثف مستهدفة محاور الهجوم وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسحلية ومرابض مدفعيتها وقذائفها الصاروخية في المنطقة.

وأكد المصدر تمكن جنود الجيش من تدمير دبابتين وعربة (bmb) تابعة للمسلحين خلال موجة الهجوم الأولى، وسط اشتباكات شديدة لا زالت مستمرة حتى الآن.