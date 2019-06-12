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‫نشرت وكالة الأنباء السعودية الصور الأولى للأضرار التي لحقت بعدد من منشآت مطار أبها الدولي بعد الاستهداف الحوثي الذي أسفر عن إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية والإمارات واليمن ومصر والكويت وفلسطين والبحرين إدانتها للهجوم الحوثي. Advertisements كما أدان البرلمان العربي استهداف جماعة الحوثي مطار أبها الدولي.



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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى بعد الهجوم الحوثي على مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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