شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن مقتل إرهابيين إثنين بعد محاصرتهم فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات العراقية فى محافظة صلاح الدين فى القضاء على إرهابيين إثنين خطرين، مؤكدة أن الأول يشغل منصب ما يسمى"المسؤول الأمنى" والثانى يشغل منصب ما يسمى "المسؤول الإداري لقاطع الشرقاط التابع لتنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان صحفى، الأربعاء، ان القضاء على الإرهابيين يأتى بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، موضحة أن العملية جرت بعد محاصرتهما من قبل القوات العراقية فى منطقة العيثة بقضاء الشرقاط فى محافظة صلاح الدين.