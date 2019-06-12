شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان. يذكر أن الأوضاع في الشارع السودانى هادئة، وأن المواطنين عادوا إلى مباشرة أعمالهم عقب العصيان المدنى الذى دخلته البلاد على خلفية تظاهرات عمت البلاد خلال الشهور الماضية أسفرت عن الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير. Advertisements

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان. يذكر أن الأوضاع في الشارع السودانى هادئة، وأن المواطنين عادوا إلى مباشرة أعمالهم عقب العصيان المدنى الذى دخلته البلاد على خلفية تظاهرات عمت البلاد خلال الشهور الماضية أسفرت عن الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

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